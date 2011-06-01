“Римські" босоніжки небезпечні для здоров'я

Із заявою щодо того, що популярні цього сезону босоніжки в римському стилі є небезпечними, виступила Лорейн Джоунс, яка працює в Товаристві майстрів педикюру і ортопедів.

З її слів, цей тип взуття може привести до ряду травм і того, що люди будуть вимушені звертатися до лікаря за допомогою. У цих сандалів повністю пласка підошва, тому вони є найбільш гіршим вибором з погляду здоров`я ніг.

Якщо носити їх регулярно, то перенапружуватиметься ахіллове сухожилля – найміцніше сухожилля, яке найчастіше травмується.

Вже після двох тижнів використання цього взуття може з`явиться тупий біль в проблемній зоні. Провиною всьому є абсолютна відсутність здатності гасити поштовхи, які впливають на ноги під час ходьби.

А якщо носити сандалі постійно, може розвинутися підошовний фасціїт, відомий також як шпора п`яти. Через це порада експерта – не піддаватися моді.

newsland.ru