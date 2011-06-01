Енергетичні напої викликають діабет

Енергетичні напої викликають у наших дітей діабет. Про це застерігають всіх батьків американські лікарі.

Подібні напої у жодному випадку не можна вживати ні дітям, ні підліткам. Їм краще утриматися і від коктейлів спортсменів.

Небезпечні речовини, що входять в їх склад, негативно позначаються на загальному стані організму дитини і на окремих органах в цілому.

Педіатрична академія Сполучених штатів Америки пропонує батькам обмежити дітей і підлітків від вживання енергетиків. Це неякісне пійло викликає діабет і ряд побічних захворювань, побічних ефектів.

Вони також застерігають дітей і підлітків і просять відмовитися від енергетиків. За даними медичної академії педіатрів, енергетичні напої викликають розвиток цукрового діабету.

mndg.ru