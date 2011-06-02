Фрукт, що омоложує на 17 років

Нещодавно британські вчені відкрили ще одну корисну властивість яблук. За їх словами, ці фрукти позитивно впливають на процес омолодження людини.

До такого висновку фахівці прийшли після проведеного експерименту за участю групи добровольців. Результати показали, що в учасників, які вживали найбільшу кількість яблук, організм в цілому помолодшав приблизно на 17 років.

За словами вчених, секрет цих фруктів криється в елементі епікатехіни поліфеноли, що омолоджує серцево-судинну систему, покращує циркуляцію крові й підвищує імунітет.

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