Чим корисний кефір

За словами фахівців, кефір слід вживати щодня, як один з корисних кисломолочних продуктів.

1. Дітям особливо корисний кефір, оскільки допомагає регулювати роботу кишечника. При дисбактеріозах необхідно пити кефір, оскільки він відновлює мікрофлору кишечника.

2. У кефірі містяться біфідобактерії, молочнокислі бактерії, які усувають розвиток хвороботворних мікроорганізмів.

3. Поживними речовинами кефір забезпечує організм людини. Окрім цього, кефір слід вживати для профілактики коліту і закрепу.

4. У крові знижується рівень холестерину при вживанні кефіру.

5. У кефірі міститься кальцій і білок, які сприяють зміцненню кісток і росту дитини.

6. Кефір корисний і сприяє зниженню алергічних реакцій.

7. З кефіру кальцій засвоюється набагато краще, ніж з молока.

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