У Польщі пенсіонер повернув підприємцю загублені $200 тис

Пенсіонер з польського міста Лодзь повернув підприємцю загублену сумку з понад 200 тисячами доларів, яка вилетіла з багажника автомобіля по дорозі до банку.

Як пише польська газета Dziennik Łódzki, власнику грошей вдалося їх відшукати завдяки оголошенням, якими він обклеїв район, де загубив сумку.

Підприємець як винагороду вручив пенсіонеру майже 25 тисяч доларів (близько 50 середніх пенсій у Польщі).

"Це повернуло мені віру в людей", - сказав підприємець, коментуючи ситуацію.

Dziennik Łódzki відзначає, що польське законодавство за неповернення знайдених цінностей передбачає тюремне ув`язнення до трьох років.