Росія заборонила ввезення свіжих овочів із Євросоюзу

Росія заборонила ввезення і оборот свіжих овочів, вироблених у країнах Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд), відповідне рішення ухвалене керівником Росспоживнагляду Геннадієм ОНІЩЕНКОМ.

У відомстві відзначають, що за даними Європейського регіонального бюро ВООЗ на 31 травня 2011 року в європейських країнах зареєстровано 1243 випадки захворювань, викликаних ентерогеморагічною кишковою паличкою (ENEC), при цьому 400 випадків протікають у вигляді гемолітико-уремічного синдрому (ГУС) і 843 – з симптомами геморагічного коліту.

Найбільша кількість випадків зареєстрована у Німеччині – 1169. Зареєстровані випадки цього захворювання в інших країнах Європи (Австрія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Велика Британія) - 74 випадки.

Зазначається, що разом з цим джерело виникнення групової захворюваності досі не визначене, проте як вірогідний чинник передачі інфекції розглядаються свіжі овочі.

«У зв`язку з цим Управлінням Росспоживнагляду за суб`єктами Російської Федерації дана вказівка вжити заходів з недопущення ввезення на територію Російської Федерації і обороту зазначеної продукції», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Росія заборонила ввезення сирих овочів із Німеччини та Іспанії.