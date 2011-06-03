Чим небезпечне видалення апендикса
09:03, 03 червня 2011Зарубіжні новини
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Підвищує ризик інфаркту
Дослідники шведського Каролінського інституту встановили, що операція по видаленню мигдалин або апендикса, проведена в дитинстві або юності, підвищує ризик інфаркту.
Учені вивчили медичні карти громадян Швеції, що народилися між 1955 і 1970 роками, відібравши тих, кому мигдалини і апендикс видалили, коли їм було менше 20 років.
Історії хвороб цієї групи порівнювали із захворюваннями випадково складеної "контрольної" групи. Статистика показала, що впродовж наступних приблизно 23 років життя, пацієнти, у якої були видалені апендикс або мигдалини, проявили велику схильність до ішемічної хвороби серцевого м`яза або до інфаркту.
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