Чим небезпечне видалення апендикса

Дослідники шведського Каролінського інституту встановили, що операція по видаленню мигдалин або апендикса, проведена в дитинстві або юності, підвищує ризик інфаркту.

Учені вивчили медичні карти громадян Швеції, що народилися між 1955 і 1970 роками, відібравши тих, кому мигдалини і апендикс видалили, коли їм було менше 20 років.

Історії хвороб цієї групи порівнювали із захворюваннями випадково складеної "контрольної" групи. Статистика показала, що впродовж наступних приблизно 23 років життя, пацієнти, у якої були видалені апендикс або мигдалини, проявили велику схильність до ішемічної хвороби серцевого м`яза або до інфаркту.

newsland.ru