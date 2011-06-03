Єврокомісія вимагає, щоб Росія скасувала заборону на імпорт овочів

Європейська комісія вимагає від Росії скасувати заборону на імпорт овочів з ЄС, вважаючи введені заходи непропорційними.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, сьогодні комісар ЄС з питань охорони здоров`я і споживчої політики Джон ДАЛЛІ надіслав російським властям листа, в якому висловив протест стосовно введеної заборони.

«Комісія висловила свою заклопотаність цим рішенням, зазначивши, що останні результати досліджень проб огірків, проведені компетентними органами в Іспанії і Німеччині, продемонстрували, що огірки не були відповідальні за спалах кишкових захворювань у Німеччині», - наголошується в повідомленні.

Крім того, комісар ЄС звернув увагу на те, що спалах захворювань торкнувся переважно одного району – півночі Німеччини, і нагадав, що Єврокомісія зняла попередження щодо іспанських огірків.

Також Єврокомісія пообіцяла повідомляти своїх торгових партнерів, включаючи Росію, про подальший перебіг подій.

Як повідомляв УНІАН, голова Росспоживнагляду Геннадій ОНІЩЕНКО ввів тимчасову заборону на ввезення в Росію свіжих овочів з усіх держав Євросоюзу.