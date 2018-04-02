Найнебезпечніша щоденна їжа

Деякі продукти вважаються апріорі корисними і багато їх їдять, щоб "запастися вітамінами на літо". Проте, навіть здавалося б безпечні помідори руйнують зуби і протипоказані людям у віці. Тому продукти, які вважаються корисними, але при цьому можуть завдати шкоди здоров`ю, можна вважати найнебезпечнішою їжею, яку ми їмо.

Візьмемо десятку найпоширеніших "корисних" продуктів і подивимося, чим вони нам загрожують.

1. Зелений чай. Дослідники з державного університету штату Нью-Джерсі виявили, що дуже великі дози зеленого чаю можуть викликати хвороби печінки і нирок. При інтенсивному вживанні напою, що бадьорить, в організмі збільшується кількість поліфенолів, що викликають негативні зміни в печінці. Причому доза, при якій вживання зеленого чаю стає небезпечною, складає 2 звичайних європейських чашки в день.

2. Риба. Ртуть ніякої корисної дії на людський організм не має, а вміст її в рибі, на жаль, росте від року до року, разом з рівнем забруднення світового океану. І масштабне дослідження, в якому взяло участь більше 3 тисяч осіб, проведеного дослідниками з медичного факультету Університету Східної Англії, показало підвищення рівня смертності у тих, хто приймав капсули риб`ячого жиру. Причому, за останніми даними, довести користь вживання жирних кислот omega-3 ученим не вдається. Крім того, при проблемах з підшлунковою залозою вживати їх просто таки шкідливо, а передозування загрожує серйозними проблемами з наднирковими.

3. Голубика і гранат. Ягоди голубики, що росте поблизу чагарників багульника болотного, можуть "вбирати" в себе і накопичувати в сизуватому нальоті отруйну ефірну олію багульника, яка викликає сильний головний біль, нудоту і блювоту.

Гранатовий сік рекомендують пити при виснаженні, недокрів`ї, атеросклерозі, респіраторних інфекціях, бронхіальній астмі і ангіні. Проте він категорично протипоказаний при виразковій хворобі шлунку і гастриті з підвищеною кислотністю шлункового соку. Пити його можна тільки розбавленим водою.

4. Оливкова олія. Її не так просто правильно вибрати, адже корисна саме олія першого, холодного віджимання, а ось так звана "орухо", яку одержують, нагріваючи вичавки, категорично не можна використовувати, оскільки містить шкідливі канцерогенні речовини типу бензопірену, через який на низькосортну олію "орухо" в Європі введена заборона.

5. Горіхи - волоські, мигдаль, кедрові, макадамія. Надмірне вживання горіхів може викликати головний біль, блювоту або навіть отруєння. Всі горіхи відрізняються великим вмістом білка і особливо, жиру, тому достатньо калорійні. Крім того, горіхи схильні до грибкових захворювань, які можуть привести до зростання токсичних речовин, шкідливих для людини, а також часто є перевізниками личинок шкідливих комах, наприклад, капрового жука. А ще горіхи є сильним алергеном, так що вживати їх потрібно дуже обережно і помалу, особливо вперше.

6. Цілісне зерно - овес, пшениця, ячмінь. Надлишок рослинних волокон шкідливо позначається на мікрофлорі кишечника і не рекомендується людям, що мають виразку шлунку у відкритій формі. Деякі сорти цілісних зерен можуть бути шкідливі для людей, що зазнають труднощів з травленням, оскільки це їжа достатньо важко перетравлюється, а в літньому віці дуже велика кількість клітковини може викликати підвищене газоутворення або розлад шлунку.

7. Червоний виноград. Поліфеноли і таніни, присутні в червоному винограді, можуть викликати мігрень, від якої практично немає порятунку, а забруднення на шкірці - дріжджові гриби і цвіль, шкідливі речовини із забрудненого повітря і залишки пестицидів ще небезпечніші.

8. Часник і цибуля, викликають печію і відлякують своїм різким, характерним запахом. У жодному випадку їх не можна їсти при виразці шлунку і дванадцятипалої кишки, при гострому гастриті або загостренні хронічного гастриту, при запальних захворюваннях нирок. Крім того, небезпечно вживати часник разом з аспірином або яким-небудь іншим антикоагулянтом, оскільки він сприяє розрідженню крові.

9. Брокколі. У людей з підвищеною кислотністю і захворюваннями підшлункової залози вона може викликати здуття живота і коліки.

10. Томати. Підвищене вживання томатів і томатних паст, соусів, приводить до накопичення в організмі кальцію і відкладення солей і викликає утворення каменів в нирках, а також сприяє ерозії зубної емалі. Шкідливі помідори, а точніше, кислоти, що містяться в них, при жовчнокам’яній хворобі - тому що вони можуть викликати спазм жовчного міхура.

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