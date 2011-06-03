Рідина для зняття лаку - небезпечний наркотик

У Європі став набирати популярність незвичайний наркотик. Молодь використовує засіб для зняття лаку, яким просочені ватяні диски. У ньому, виявилось, міститься заборонений засіб гамма-бутиролактон (ГБЛ). Він подразнює слизисті оболонки, швидко проникає в головний мозок.

Вживання ГБЛ з алкоголем небезпечно аж до летального результату, а передозування викликає запаморочення, блювоту і непритомність. Якщо людина регулярно приймає ГБЛ, у неї розвивається важка фізична, психічна залежність і зміни в центральній нервовій системі.

Після того, як в 2009 році було зафіксовано декілька смертей унаслідок вживання даного наркотика, речовина потрапила в список небезпечних засобів, пише The Sun. Відомо, що завсідники нічних клубів видавлюють рідину з ватяних дисків, додаючи її в напої для отримання моментального ефекту, схожого на екстазі.

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