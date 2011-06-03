Полуниця кишить глистами
13:01, 03 червня 2011Зарубіжні новини
1
Може привести до зараження паразитами
Вживання цієї ягоди може привести до зараження паразитами.
Зокрема, в СЕС України заявили, що причиною зараження може стати обробка землі фекальними добривами. Уникнути ж зараження, за їх словами, можна, якщо ретельно мити і обдавати кип`ятком ягоди, фрукти, овочі (яйця глистів гинуть при високій температурі), передає medicinform.net.
Експерти також відзначили, що глисти (аскариди) можуть жити в людському організмі 1 рік, зростаючи від 15 до 45 см. Особливо небезпечний цей вид глистів для вагітних жінок, оскільки личинки проникають через плаценту до тіла плоду і можуть поселитися в мозку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter