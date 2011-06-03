Полуниця кишить глистами

Вживання цієї ягоди може привести до зараження паразитами.

Зокрема, в СЕС України заявили, що причиною зараження може стати обробка землі фекальними добривами. Уникнути ж зараження, за їх словами, можна, якщо ретельно мити і обдавати кип`ятком ягоди, фрукти, овочі (яйця глистів гинуть при високій температурі), передає medicinform.net.

Експерти також відзначили, що глисти (аскариди) можуть жити в людському організмі 1 рік, зростаючи від 15 до 45 см. Особливо небезпечний цей вид глистів для вагітних жінок, оскільки личинки проникають через плаценту до тіла плоду і можуть поселитися в мозку.

health.aif.ua