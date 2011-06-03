У Польщі смертоносної кишкової палички не виявлено

Санітарна інспекція Польщі не виявила на території країни джерела інфікування бактерією E.coliO104, що призвела до загибелі щонайменше десяти людей у країнах Європи.

Про це кореспондента УНІАН повідомив прес-секретар Головного санітарного інспектора Польщі Ян БОНДАР.

Він зазначив, що джерело інфікування знаходиться в північній частині Німеччини неподалік Гамбурга, зауваживши, що німецькі санітарні відомства поки що не встановили, звідки саме походить бактерія.

„У Польщі немає внутрішнього випадку”, - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, у країні виявлено лише два можливі випадки захворювання, але обидва стосуються людей, котрі нещодавно повернулися з Німеччини.

Я.БОНДАР зауважив, що бактерія, яка викликає сильне харчове отруєння, котре може ускладнити роботу нирок, не є новою, а була описана в медичній літературі ще у середині вісімдесятих років минулого сторіччя. За його словами, тоді джерелом інфікування виявилося недосмажене м’ясо у гамбургах у США.

Я.БОНДАР наголосив, що бактерія насправді не є настільки небезпечною, як описують, нагнітаючи ситуацію, деякі засоби масової інформації. „Це не розноситься, як вірус грипу”, - сказав він, зауваживши, що джерелом інфікування може бути вода, недосмажене м’ясо або непастеризоване молоко.

Представник польської санітарної інспекції назвав майже неможливим передачу бактерії від одної людини до іншої. „Це не є дуже заразне. Має би бути якийсь дуже близький контакт (між людьми)”, - сказав він.

Співрозмовник агентства також зауважив, що медики офіційно підтвердили смерть людей внаслідок ускладнень, викликаних цієї бактерією. За його даними, до лікарень у Німеччині з підозрілими симптомами звернулося близько 1,5 тисячі осіб, в інших державах Європейського Союзу зареєстровано ще „кілька десятків випадків”.

Я.БОНДАР зазначив, що для уникнення інфікування цією бактерією необхідно дотримуватися правил особистої гігієни та уникати споживання сирих овочів та недосмаженого м’яса чи сирого молока. Він додав, що бактерія гине при кількахвилинній обробці їжі за температури більш як 70 градусів за Цельсієм.

Як повідомляв УНІАН, у ФРН зафіксований спалах гострої кишкової інфекції, викликаної ентерогеморагічною кишковою паличкою. За деякими даними, джерелом інфекції є салатні огірки.

Випадки захворювання відзначаються також в Швеції, Данії, Голландії, Великій Британії.

У зв’язку з цим Україна посилила контроль за імпортом овочів з Європейського Союзу.