Від пожежі на складі боєприпасів в Удмуртії постраждало 52 особи

Кількість потерпілих внаслідок пожежі на складі боєприпасів в Удмуртії досягло 52 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в МНС РФ.

«По медичну допомогу звернулися 52 людей, з них 25 -госпіталізовані», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з метою посилення угруповання сил і стабілізації становища в район надзвичайної ситуації направлено 7 повітряних суден МНС Росії, з них 4 літаки Іл-76 (два з ВАП-2), два вертольоти Мі-8 з ВСУ-5 і вертольотом Мі-26 з ВСУ-15. Станом на 13.00 мск 03.06.2011 скинуто більше 40 тонн води.

Також доставлені і приступили до роботи пожежні робототехнічні комплекси для проведення робіт з ліквідації пожежі і розмінування території.

Для проведення розвідки в районі надзвичайної ситуації застосовуються 4 безпілотні літальні апарати.

Як повідомляв УНІАН, учора пізно ввечері в Малопургинському районі Республіки Удмуртія на складах на території військової частини почали вибухати класичні снаряди. Евакуйовано понад 28 тис. чоловік.