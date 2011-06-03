У США відбудеться зустріч Генасамблеї ООН зі СНІДу

З 8 по 10 червня цього року у Нью-Йорку відбудеться Зустріч високого рівня Генеральної Асамблеї ООН зі СНІДу.

Про це повідомила координатор Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) в Україні Анна ШАКАРІШВІЛІ на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, Зустріч високого рівня об’єднає 32-х глав держав та урядів, а також представників громадського суспільства та міжнародних організацій з більшості країн світу для того, щоб розглянути досягнутий прогрес та визначити майбутні напрямки глобальної відповіді на СНІД, які будуть відображені у новій декларації, що окреслить заходи, які визначатимуть майбутнє боротьби зі СНІДом у світі.

«Це значний, відправний момент в історії глобальної відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції, і цей відправний момент полягає в тому, що в Нью-Йорку, в штаб-квартирі ООН буде відбуватись засідання високого рівня, на якому багато країн-членів ООН будуть представляти свій прогрес у боротьбі з інфекцією і майбутні свої стратегії», - наголосила А.ШАКАРІШВІЛІ.

Вона підкреслила, що Зустріч високого рівня надає безпрецедентну можливість заохотити держави-члени ООН узгодити та прийняти нові зобов’язання щодо ефективного надання послуг у сфері ВІЛ та розбудувати всебічну, сталу і самостійну відповідь на епідемію.

“Міжнародна спільнота очікує на спільну відповідальність світових лідерів і готова підтримати сталу й самостійну відповідь на СНІД, включаючи країни із середнім рівнем доходів, до яких належить Україна”, - зауважила А.ШАКАРІШВІЛІ.

Вона підкреслила, що нова декларація буде чіткою та орієнтованою на результат “дорожньою картою” до спільної мети світу: «нуль нових випадків інфікування ВІЛ, нуль смертей, пов’язаних зі Снідом, та нуль дискримінації».

Україна буде представлена на зустрічі делегацією на чолі головою Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу Олександром ФЕДЬКО, до складу делегації увійшли представники державних органів, громадських організацій, представники молоді та громад.

О.ФЕДЬКО підкреслив, що Україна має необхідну політичну волю та чітку стратегію протидії СНІДу. Серед іншого, створено новий центральний орган виконавчої влади – Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. Щороку збільшується державне фінансування необхідних заходів.

Разом з тим, учасники прес-конференції наголошували, що Україна займає друге місце серед країн світу, в яких не зупинена епідемія ВІЛ/СНІДу. Україна має рівень захворюваності на ВІЛ серед загального населення за оціночними даними у 1,1%, а також близько 32 тис. нових випадків ВІЛ-інфікувань і 21 тис. випадків смерті, пов’язаних з ВІЛ, у 2010 році. Щодня, за оціночними даними, 87 людей інфікується ВІЛ та близько 50 помирає від захворювань, викликаних ВІЛ. Випадки стигматизації та дискримінації, пов’язані з ВІЛ, досі існують в українському суспільстві: зокрема, у нещодавно оприлюдненому Звіті за результатами дослідження показника рівня стигми людей, які живуть з ВІЛ-СНІД (ЛВЖ) (2010 р.), половина опитаних ЛЖВ (51%) стикалися із проявами стигматизації та дискримінації з боку оточуючих через свій позитивний ВІЛ-статус.

Голова Координаційної ради Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» Володимир ЖОВТЯК зауважив, що постійне зростання епідемії ВІЛ та низький рівень доступу до послуг, які рятують життя, таких як лікування та профілактика ВІЛ-інфекції в Україні, викликає глибоке занепокоєння у делегатів, які представляють громадське суспільство, та громади людей, які живуть з ВІЛ. Так, за його словами, з 360 тисяч хворих лише близько 23 тисяч отримують лікування.

“В України зараз останній шанс зупинити епідемію. Все, що потрібно зробити державі, – це ефективно співпрацювати з громадськими організаціями, а не заважати їхній діяльності, та повною мірою профінансувати Національну програму протидії ВІЛ/СНІДу, щоб кожний хворий міг отримати ліки”, - зазначив В.ЖОВТЯК.

Він зауважив, що українські громадські організації завдяки співпраці з міністерствами закордонних справ різних країн світу – за винятком українського МЗС – внесли свої пропозиції до Декларації, в яких зазначається, що в Україні не досягнуто успіху у питанні протидії ВІЛ/СНІД. «Якщо цей пункт залишиться в остаточному тексті декларації, то це дозволить нам в Україні мобілізувати додаткові ресурси на протидію епідемії ВІЛ/СНІДу, а також залучати ресурси з-за кордону», - наголосив В.ЖОВТЯК.