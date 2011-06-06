Як пережити нашестя тополиного пуху?

Тополиний пух. Спека. Травень, червень, липень.

Зараз багато людей постійно скаржаться на алергію, яку викликає пух тополі. Але насправді, ніякої алергії на тополиний пух не існує. Є алергія на пилок, переносимий горезвісним пухом.

Тим часом, існує декілька дуже простих порад, за допомогою яких ви зможете пережити «тополиний період» «сніжного» літа.

Якщо ви знаєте, що тополиний пух викликає у вас алергію, то перед початком «льотного тополиного сезону», лікарі настійно рекомендують на якийсь час відмовитися від вживання селери, вівсяної каші, рису, моркви і безлічі фруктів, які ростуть на деревах.

Одночасно з цим також рекомендується зменшити споживання борошняної випічки і хлібобулочних виробів. Утримайтеся від вживання солодких газованих напоїв. Якщо хочеться пити, то краще випивати звичайну чисту кип`ячену воду.

newsland.ru