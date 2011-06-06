Як пережити нашестя тополиного пуху?
Декілька дуже простих порад
Тополиний пух. Спека. Травень, червень, липень.
Зараз багато людей постійно скаржаться на алергію, яку викликає пух тополі. Але насправді, ніякої алергії на тополиний пух не існує. Є алергія на пилок, переносимий горезвісним пухом.
Тим часом, існує декілька дуже простих порад, за допомогою яких ви зможете пережити «тополиний період» «сніжного» літа.
Якщо ви знаєте, що тополиний пух викликає у вас алергію, то перед початком «льотного тополиного сезону», лікарі настійно рекомендують на якийсь час відмовитися від вживання селери, вівсяної каші, рису, моркви і безлічі фруктів, які ростуть на деревах.
Одночасно з цим також рекомендується зменшити споживання борошняної випічки і хлібобулочних виробів. Утримайтеся від вживання солодких газованих напоїв. Якщо хочеться пити, то краще випивати звичайну чисту кип`ячену воду.