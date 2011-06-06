Джерело смертельної бактерії E.coli - боби з ферми під Гамбургом

Німецькі власті знайшли джерело поширення небезпечного штаму кишкової бактерії Esherichia coli (E.coli), який привів до паніки в Європі.

Виявилось, що бактерія з`явилася у пагонах бобів з ферми, розташованої в окрузі Ільцен під Гамбургом, передають «Вести». Саме Гамбург у травні став центром підозрілої епідемії.

Йдеться не тільки про пророщену квасолю, сою, чечевицю і горох, передає Бі-Бі-Сі. Власті Німеччини закликали населення не вживати в їжу також пагони брокколі, часнику, редиски і редьки, які використовуються для приготування салатів.

Зараз сільськогосподарське підприємство закрите, його продукція вилучена з продажу. Дослідження зразків ще триває, проте місцева влада вже зробила офіційну заяву.

Міністр сільського господарства Нижньої Саксонії Герт ЛІДЕРМАНН повідомив, що одержані докази наявності E.coli у продукції даної ферми.

"До речі, двоє працівників цієї ферми хворі на діарею, в одного з них вже виявлена кишкова паличка", - заявив міністр.

Є також дані про зараження кількох відвідувачів ресторанів, страви в яких готувалися із застосуванням продукції, доставленої з цієї ферми, зазначає NEWSru.

Найімовірніше, пагонами бобових і салатами не вичерпується список джерел захворювання. Під підозрою експертів як і раніше знаходяться огірки і томати. Раніше на минулому тижні винуватцями інфекції помилково були названі огірки з Іспанії.

Всесвітня організація охорони здоров`я оголосила, що смертоносна бактерія, мабуть, є рекомбінацією двох різних кишкових паличок, одна з яких була відома раніше як ЄHEC.

Згідно з повідомленням, що надійшло з Євросоюзу в неділю вдень, кишкова інфекція зареєстрована вже в 13 країнах Європи, захворіли вже близько 2300 чоловік, 22 померли.