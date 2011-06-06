Риба зміцнює кістки

Американські учені радять літнім людям обов`язково включати в свій раціон рибу. Останні дослідження показали, що у любителів рибних страв набагато рідше зустрічаються переломи і інші проблеми з кістками.

Це не означає, що за допомогою риби можна зміцнити кісткову тканину, але захистити її від вікового стоншування цілком реально, говорять учені. Особливо це стосується жінок після 50 років.

Зв`язок між вживанням риби і станом кісткової тканини поки що не вивчений. Дослідники вважають, що справа в омега-3 і омега-6 жирних кислотах, які містяться в лососеві, скумбрії і інших видах жирної риби.

При цьому Американські учені закликають всіх любителів рибних страв дбайливо ставитися до природи і зберігати надбання природи для майбутніх поколінь.

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