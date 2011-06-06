Хлорна вода може викликати рак

Багато людей негативно ставляться до хлорування води, оскільки цей процес призводить до того, що у водопровідній воді при обробці хлором виникає деяка кількість хлороформу. А це нібито може привести до багатьох захворювань і навіть до таких страшних, як рак.

Подібний висновок був зроблений вченим ще чверть століття назад, коли на тваринах було показано, що хлороформ може викликати рак. Тоді ж епідеміологи порівняли карту розподілу пухлинних захворювань сечового міхура і кишечника в США з картою хлорування води, і виявилось, що там, де люди п`ють хлоровану воду, пухлини зустрічаються частіше.

Бентежить прихильників хлорування води те, що там, де люди подібну воду не п`ють, а це звичайно невеликі міста і села, спосіб життя відрізняється від способу життя людей, що живуть у великих містах, і, можливо, саме це і є причиною того, що люди в них страждають від онкологічних захворювань рідше.

На думку багатьох експертів, хлорування води — це найкрупніший винахід в медицині XX століття, що принесло найбільшу користь людині.

Саме хлорування води, а не відкриття антибіотиків, інсуліну або пересадка серця врятувало більше всього життів. Воно зупинило розповсюдження кишкових інфекцій в містах.

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