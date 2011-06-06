У ківі більше вітаміну С, ніж в БАДах

За наслідками одного зарубіжного дослідження, вживання в їжу фрукта ківі допомагає вашому організму.

Дослідники вирішили, що ківі містить в собі аскорбінову кислоту і якісь допоміжні речовини, які допомагають легше засвоюватися вітаміну С і довше в ньому знаходитися.

Для того, щоб у вашому організмі завжди був даний вітамін, тепер не потрібно вживати гору харчових добавок. Достатньо кілька разів в тиждень приймати в їжу цей південний фрукт.

До даного висновку прийшли учені Нової Зеландії. Їх звіт опублікований в журналі американського клінічного харчування.

У новозеландському університеті Отаго прийшли до висновку, що південний фрукт ківі – це природне джерело вітаміну С, і він набагато ефективніший за будь-які харчові добавки.

Учені провели ряд експериментів за участю мишей, у яких був дефіцит вітамінів С. Для нормалізації їх стану їм давали ківі або очищену аскорбінову кислоту.

newsland.ru