Добрі стосунки з колегами по роботі подовжують життя

Люди, які добре ладнають з колегами по роботі, можуть подовжити собі життя, стверджують вчені Тель-Авівського університету /Ізраїль/. Вплив соціальної підтримки від колег на ризик смертності був найбільш виражений серед осіб у віці від 38 до 43 років. Тим не менше, аналогічного ефекту на смертність не було зафіксовано у стосунках керівників до підлеглих. Крім того, люди, які мали контроль над повноваженнями і самостійно приймали рішення на роботі, також відчували цей "захисний ефект".

Фахівці зробили такі висновки після аналізу даних, що включали 20-річні дослідження за участю 820 осіб, які працювали в найбільших компаніях в галузі фінансів, страхування, комунальних послуг, охорони здоров`я і виробництва. Співробітники мали 8-годинний робочий графік. Медики фіксували рівні холестерину, тригліцеридів, глюкози в крові, артеріальний тиск, індекс маси тіла, а також враховували фактор споживання алкоголю, куріння, симптомів депресії, тривоги і наявність минулих госпіталізацій. У результаті психологи зробили висновок, що соціальна інтеграція та підтримка на робочому місці можуть вплинути на якість і навіть тривалість життя.

ami-tass.ru