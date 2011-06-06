Які ліки узяти з собою у відпустку?

У відпустці кожен стикається з проблемами у ділянці шлунково-кишкового тракту. Ця напасть буває і у дітей, і у дорослих. В більшості випадків у відпустку люди не беруть з собою аптечку, мають з собою тільки анальгін і аспірин.

Найпоширеніша напасть відпусток, окрім ГРВІ, це розлад шлунково-кишкового тракту, найчастіше печія і діарея. Всьому провиною є нова їжа, інший клімат, гігієна, алкоголь, брудна вода і т.п.

У вашу туристичну аптечку потрібно покласти перевірені і безпечні засоби, які ви знаєте. Обов`язково повинні бути в наявності жарознижуючі і знеболюючі, мазі від подряпин і лейкопластир, спреї від комах.

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