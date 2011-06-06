Жінки переносять розлучення легше за чоловіків

Хто страждає від розлучення більше - чоловік чи жінка? На це питання відповідає психолог Центру взаємин Ольга Антипова.

Говорячи про те, хто більше страждає від розриву відносин - чоловік чи жінка - Ольга Антипова заявляє: чоловік. "Ми зіткнулися в роботі з тим, що чоловіки ставляться до життя по певній структурі, - розповідає експерт. - Уявіть собі будинок. Для чоловіка сім`я, дружина, діти, любов - це, наприклад, перші п`ять поверхів. А все інше - робота, успіхи. І уявіть собі, що перші п`ять поверхів впали ".

"У жінки інший будинок. Якщо у чоловіка це поверхи - іноді навіть під`їзди, мансарди - то у жінки це велика кухня з величезним вікном у світ, з великим телевізором, з тим, що вона сама туди поставить. Жінка завжди залишається усередині свого будинку - чоловік з нього просто йде," - додає психолог.

"Чоловік, створюючи структуру свого внутрішнього світу, витрачає на це певні зусилля - душевні і матеріальні. Коли в нього є ця структура, він її облаштовує, зміцнює, захищає. І в нього сили йдуть на те, щоб реалізовуватися в соціумі, рухатися вперед і відчувати своє життя повнокровним, повноцінним. У нього є надійний тил, - продовжує Антипова. - У холостого чоловіка ця структура створена раз і назавжди, і він в ній почувається дуже комфортно. Йому не потрібно витрачати багато душевних сил на те, щоб розбудовувати, робити капітальний ремонт чи будувати щось заново".

Ці два типи чоловіків, за словами психолога, живуть довше, тому що витрачають на побудову свого будинку менше ресурсів. А у чоловіків, які понесли втрату, частина їх будинку була зруйнована, йде багато сил на те, щоб відновити комунікації, під`їзд і т.д. На це йде багато внутрішніх резервів. І швидше за все, такий чоловік проживе менше, тому що багато своїх внутрішніх сил витрачає на те, щоб відновити зруйноване.

"Жінки по-іншому реагують на стресові ситуації, - відзначає Ольга Антипова. - У житті жінки є не тільки чоловік, але й діти, батьки, подруги, багато цікавих речей, розваг. Таким чином, жінки переносять розрив з чоловіком набагато легше".

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