7-місячну дівчинку хотіла вбити матір, поклавши її на проїжджу частину

У Московській області (Росія) чоловік і жінка спробували вбити 7-місячну дівчинку, кинувши її на проїжджій частині автошляху.

Дівчинка була знайдена на Дмитрівському шосе в ніч на 1 червня. Її доставили в лікарню. Незабаром вдалося затримати підозрюваних. Ними виявилися 23-річна місцева мешканка (мати дитини) і її 20-річний брат.

Як повідомили ІТАР-ТАРС в Слідчому комітеті Росії, мати дівчинки, не бажаючи виконувати обов`язки по вихованню дитини, віддала її братові. Він поклав дитину в центр проїжджої частини дороги і залишив там одну. Зловмисники розраховували, що в умовах поганої видимості і освітленості дитина загине під колесами проїжджаючих машин.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство малолітньої". Затриманим пред`явлено звинувачення. За клопотанням слідчого суд виніс рішення про їх арешт. Розслідування справи триває.

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