Директор Інституту онкології Шалімов: “Українці запізно звертаються до лікарів-онкологів через свою ментальність”

Про проблеми подолання ракових захворювань в Україні розповідає директор Інституту онкології АМН України, доктор медичних наук, професор Сергій Шалімов.

- Сергію Олександровичу, у Вашій професії чого більше - песимізму чи все ж оптимізму? - Поза сумнівом, більше оптимізму. Насамперед через те, що нині фахівці в усьому світі навчилися лікувати онкологічні захворювання. Ще 50-60 років тому більшість хворих на рак швидко вмирали, а суспільство скептично ставилося до усіх спроб допомогти цій категорії пацієнтів. Захворювання сприймалося як вирок. Однак сьогодні навіть пересічні українці знають, що це не завжди так. Ми маємо хороші результати у лікуванні онкологічних захворювань. Наприклад, при ракових захворюваннях молочної залози за умови своєчасно розпочатого лікування виліковується близько 90% наших пацієнток. Це означає, що вони живуть більше 5-ти років після пройденого курсу. Якщо своєчасно розпочати лікування онкологічних захворювань прямої кишки, виліковується 70% хворих. Добрі наслідки є у лікуванні пухлин передміхурової залози, кількість яких останнім часом постійно зростає, ракових захворювань у дітей тощо.

Інститут онкології АМН України, який існує вже понад 85 років, зробив вагомий внесок у загальносвітову боротьбу із раковими захворюваннями. Це великий колектив - понад тисячу працівників, серед яких є фахівці зі світовим ім`ям, академіки вітчизняних та закордонних академій, багато докторів наук і професорів. В інституті ведеться робота щодо вивчення захворюваності, проводяться конференції, семінари та навчання для фахівців із регіонів. Саме до нас звертаються найтяжчі онкологічні хворі з усієї України, і нікому з них не відмовляють у допомозі.

Хочу звернути увагу на те, як гостро у нашій країні стоїть проблема своєчасного виявлення раку, яка вимагає негайного вирішення. На жаль, багато пацієнтів звертаються за допомогою вже із задавненою хворобою. А результати в онкології безпосередньо залежать від того, на якому етапі захворювання розпочато лікування - це доводять дослідження в усьому світі. Хворі звертаються пізно через те, що лікарі загальної практики перестали проводити обов`язкові профілактичні огляди.

Більшість розвинутих країн світу пішли шляхом розвитку загальнодержавного медичного соціального страхування, яке передбачає профілактичне обстеження. Люди, які мають схильність до розвитку онкологічних патологій, проходять огляд навіть двічі на рік. Лікар, який проводить огляд, відповідає за його якість. Якщо він пропустить початок захворювання, лікарні, у якій він працює, доведеться відшкодовувати пацієнту витрати на лікування. Пацієнт також несе матеріальну відповідальність за своє здоров`я - якщо він своєчасно не з`явиться на огляд і захворіє, доведеться лікуватися власним коштом. Завдяки таким профілактичним оглядам, які дисциплінують лікаря і пацієнта, часто вдається виявити пухлину на ранніх стадіях.

У нас давно ведуться розмови про страхову медицину, однак поки що жодних зрушень, ця модель не втілюється у життя. Однак саме введення страхової медицини могло б спричинити справжній прорив у зверненнях пацієнтів до онкологів. В українців така ментальність, що поки болить несильно, вони терпітимуть, ніхто не піде до медичного закладу добровільно. До лікаря звертаються лише тоді, коли стан здоров’я сильно погіршується. Дуже часто - вже запізно. Онкологи у даному випадку можуть лише рекомендувати, реальні результати можуть дати відповідні закони щодо медичного страхування та онкологічна грамотність та насторога лікарів загально лікувальної мережі.

- Пацієнтів має оглядати сімейний лікар чи терапевт? - Не має значення, буде це сімейний лікар чи терапевт у поліклініці. Головне, щоб хворий своєчасно потрапив до лікаря первинної ланки, а той ретельно його оглянув. Звичайно, лікар не зможе самостійно встановити діагноз, однак його прямий обов`язок за будь-яких сумнівів відправити пацієнта на консультацію до онкологічного диспансеру. Нині онкологи мають у своєму арсеналі сучасне обладнання для діагностики та лікування, встановити діагноз навіть на початкових стадіях ракового захворювання не важко. Варто враховувати, що онкологія - це дуже широка спеціальність. Наприклад, онконейрохіргія, онкогематологія чи онкоурологія вимагають абсолютно різних знань та підходів у лікуванні. Окрема галузь - дитяча онкологія. Тому результати лікування онкологічних захворювань у загально лікарняних медичних закладах у 2-3 рази гірші, ніж у спеціалізованих. Існує багато методів лікування онкологічних хворих, які ефективні лише у комплексі - хірургічне, імунологічне, радіологічне, кріотерапія, хіміотерапія тощо. Лише за таких умов можна справді допомогти хворому. Технології постійно удосконалюються, тому є хороша перспектива на майбутнє.

У нашому інституті зараз закінчується будівництво нового корпусу на 160 ліжок із новітнім обладнанням, найсучаснішими операційними. Тобто, рівень лікування стане вищим. Нині результати вже можна порівнювати із тими, які є у провідних онкологічних клініках світу, ми поступаємося хіба що обладнанням. Звичайно, воно відповідає сучасним потребам, але не оновлюється так часто, як у найсучасніших медичних закладах. Наукова думка у цьому напрямку просувається надзвичайно швидко, кожного року з`являються технологічні новинки. Тому так багато сподівань ми покладаємо на новий корпус.

- Скажіть, будь-ласка, чи доступні українським онкологічним хворим найсучасніші ліки? - Це суперечливе запитання. Свого часу сучасні препарати випробовувалися в інституті онкології, і МОЗ виділяло кошти для їх закупівлі. Однак нині кошти надходять лише на придбання найбільш дешевих генериків, їх закуповують у більшій кількості. На жаль, ці ліки є малоефективними і від цього страждає якість лікування. Сподіваюся, що у майбутньому наші пацієнти зможуть отримувати найбільш якісні та сучасні препарати провідних фармацевтичних фірм.

- Наскільки поширеними є онкологічні захворювання? - Щороку в Україні більше ніж 160 тис. особам вперше ставлять онкологічний діагноз, а вмирають до 90 тис. хворих. Чоловіки переважно страждають від раку легенів, шлунку, передміхурової залози та кишечника. Причому, спостерігається стабілізація і навіть зменшення кількості захворювань на рак шлунка та легень, однак невпинно зростають онкологічні захворювання кишечника та передміхурової залози. Це пов`язано зі зміною стиля життя та харчування. Жінок частіше вражають злоякісні пухлини молочної залози, репродуктивної системи, шлунка та кишечника.

Жертвою раку стають щорічно близько тисячі дітей. Загалом, за рівнем захворюваності на рак Україна має середні показники - поруч із Польщею чи Словакією. У більшості європейських країн цей показник значно вищий.

- Наскільки досконалою є система обліку онкологічних хворих? Чи всі вони охоплені увагою онкологічної служби? - Загалом, є державна система реєстрації хворих на рак. Однак досі облік хворих вівся на основі паперових носіїв, багато із яких губилося, інші навпаки, мали кілька дублів. Із 1989 року почалася робота на інформатизацією системи, створено Національний канцер-реєстр України адже для того, щоб щось планувати, розвиток галузі необхідно мати уявлення про масштаб явища. Нині всі хворі, навіть якщо вони живуть у найвіддаленіших куточках нашої держави, є зареєстрованими. Щороку видається бюлетень канцер-реєстру, який містить детальну інформацію про кількість та структуру захворювань на рак та про стан надання онкологічної допомоги хворим в регіонах. Ця інформація також розміщується і в Інтернеті. Хворим надають допомогу 46 онкологічних установах, головним закладом з онкології є Інститут онкології АМН України. До нас щороку звертаються за консультацією близько 130 тис. хворих з усієї України. В клініці інституту лікують щорічно більше 10700 тис. хворих, в тому числі переважну більшість дітей, а також надають ефективну допомогти, хворим, при онкологічних захворюваннях стравоходу, кісток, жіночих репродуктивних органів та ін. Для цього існують унікальні технології із протезуванням, використанням замісних полімерів тощо.

- А як Ви оцінюєте рівень українських лікарів-онкологів? - Він є дуже високим. Це загальновідомий факт. Однак для підвищення професійного рівня лікарі мають постійно вчитися, зокрема, їздити до передових лікувальних закладів світу опановувати новітні методики лікування. На жаль, таких можливостей у наших фахівців дедалі менше - не вистачає коштів. Тому іноді дуже перспективні молоді лікарі, які добре опанували свій фах, прекрасно знають іноземні мови, не мають можливості знайомитися з сучасними технологіями лікування за межами країни. Хоча, звичайно, виручають спеціалізовані іноземні медичні видання, інформація з мережі Internet - завдяки ним не випадаємо повністю із світового наукового процесу.