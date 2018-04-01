Три мільйони українців не знають, що живуть з цукровим діабетом…

Цукровий діабет – одна з найскладніших хвороб нашого часу. Лікарі стверджують, що це проблема цивілізованих країн, а, отже, з ростом рівня життя хворих стає все більше. І всі ці люди потребують вчасного лікування та відповідних знань, аби нормально жити навіть з хворобою. Наскільки це можливо – розмова кореспондента УНІАН з лікарем-ендокринологом вищої категорії Іриною МОСЕНДЗ.

- Пані Ірино, скільки людей сьогодні в Україна страждає на цукровий діабет?

- На жаль, цукровий діабет в світі з кожним днем поширюється все інтенсивнішими темпами. Наша країна в цьому не виняток. В Україні на сьогоднішній день діагностовано мільйон хворих. Крім того, є дані, що маємо близько 3-4 мільйонів недіагностованих хворих на цукровий діабет. Досить багато людей не знають, що у них цукровий діабет. Чому? Спрва в тому, що хвороба не має якихось конкретних ознак, при діабеті спостерігаються незначні симптоми, приміром, сухість у роті. Але коли недіагностований діабет починає прогресувати, це призводить до тих ускладнень, які помічають і самі хворі, і лікарі. Іноді ситуація буває критична, бо задавнена форма має виражені ускладнення. Крім того, при цукровому діабеті набагато частіше розвиваються інші хвороби.

Чому діабет поширюється настільки швидкими темпами? Справді, це хвороба розвинених країн, це, коли хочете, хвороба цивілізації, заможного життя, стресу та хвороба адинамії (нерухомості). Також мають місце генетичні фактори. Адже діабет другого типу передається спадково.

- Хворим на цукровий діабет потрібний інсулін. Вже добрий десяток років в Україні тривають дискусії, який інсулін ефективніший – вітчизняний чи зарубіжний…

- Сьогодні проблеми з інсуліном немає. На нашому ринку його достатня кількість. Але важко однозначно сказати, який кращий, а який гірший, оскільки це, найчастіше, залежить від того, який інсулін підходить хворому. Діабет 1-го типу - це діабет молодих, інсулінозалежний діабет. Хоча на перших етапах 75% хворих не потребують інсуліну. Діабет же другого типу – інсулінонезалежний, хоча інколи й тут інколи інсулін потрібний. Дуже важливо не зволікати, але й не піддатись поспіхові. Якщо людині з самого початку призначили інсулін, вона залишається на ньому все своє життя. Люди, у яких 2-й тип діабету (це ті 3-4 мільйони, які не знають, що в них діабет) не потребують інсуліну. Бо при 1 типі яскраво виражені симптоми, і людина одразу ж звертається до лікаря, після чого, як правило, їй призначається інсулін. В результаті, хворому підбирається інсулін, який йому підходить. І я б не ставила межу між інсуліном. Я знаю людей, які погано переносять зарубіжні інсуліни. Але трапляється й навпаки.

- Але, наскільки відомо, діабет небезпечний не лише сам по собі, а й ускладненнями, до яких він призводить…

- Так, насамперед, він призводить до порушення вуглеводного і жирового обміну, а далі – до прискорення розвитку атеросклерозу, що вражає судини. Це стає причиною інсультів та інфарктів. І винен у хворобі не високий цукор. Тривала хвороба призводить до ураження нирок, очей, ніг, тому часто бувають гангрени. Іноді людину діагностують вже після того, як їй, скажімо, ампутували кінцівку. І … виявляють цукор. Крім того, цукровий діабет, особливо 2 типу, супроводжується підвищенням артеріального тиску. Дуже часто хворі на цукровий діабет мають надмірну вагу тіла. До 30% хворих страждають ожирінням. Отже, цукровий діабет є несприятливим фоном для ускладнень. Відтак багато людей помирає в працездатному віці, і причиною цього є цукровий діабет.

- У багатьох хворих на цукровий діабет спостерігаються порушення зору…

- Це так. На очному дні є сітківка, яка має дуже чутливі рецептори. А при цукровому діабеті вони робляться ще чутливіші. Сітківка руйнується, виникають крововиливи. Це важкі ускладнення цукрового діабету, які можуть призвести до повної втрати зору. Тому треба робити все, аби попередити цей стан, відвернути загрозу.

- Від чого залежить ефективність лікування цукрового діабету?

- Є багато факторів. Основний фактор - людина повинна радикально змінити свій спосіб життя. Іншими словами – це дієта. Бо захворювання не виліковується, якщо людина хоче жити нормально, тобто не відчуваючи хвороби, вона повинна дотримуватися дієти, причому досить жорсткої. Той, хто має надлишкову масу тіла, повинен схуднути.

Звісно, це дуже важко. При ожирінні контролювати цукровий діабет абсолютно неможливо. Головна мета лікаря та пацієнта – знизити цукор в крові до рівня нормальної людини. Обов’язково при діабеті потрібні фізичні навантаження: спорт або просто ходьба. Треба максимально рухатися, коли людина рухається, витрачається глюкоза, працюють м’язи, при цьому вони живляться глюкозою. Не буде руху - буде набирання ваги. Також дуже ретельно сілд виконувати рекомендації лікаря щодо зниження цукру в крові. Це і препарати у пігулках різних груп, і інсулін, навіть при 2 типі діабету.

Так, іноді важко переконати людину перейти на інсулін. Людина звикає до високих цукрів, які роблять свою ганебну справу. Люди не помирають, але... Тож контроль діабету – це дуже важливо. Хворі самі мають його вести. Сьогодні є спеціальні препарати, якими можна перевіряти цукор після їжі. Є забобони, що треба перевірятися вранці, доки ще нічого не їв. А це неправильно. Щоразу після їжі треба перевіряти вміст цукру в крові. Раз на три місяці - перевіряти гемоглобін. Він показує наскільки добре людина контролювала себе попередні 2 місяці.

Отже, діабет – це постійні зусилля над собою, це боротьба зі спокусами, це воля до боротьби за своє здоров`я. А відтак – за повноцінне життя.

Розмовляла Галина ВИСОЦЬКА