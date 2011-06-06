Автобус упав у провалля в Пакистані, загинуло 14 осіб

Щонайменше 14 громадян Афганістану загинуло, ще понад 10 дістали поранення в понеділок внаслідок падіння в провалля автобуса в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформаційне агентство Пажвак.

За даними агентства, автобус з пасажирами виходив з пакистанського міста Чаман у Кветту - адміністративний центр пакистанської провінції Белуджистан.

На ділянці дороги в гірському масиві Когак водій втратив керування, внаслідок чого автобус звалився вниз з гірського серпантину.

Представник пакистанської дорожньої поліції Абдул ДЖАББАР заявив представникам ЗМІ, що причиною катастрофи стала "недбала їзда водія автобуса на небезпечній трасі".