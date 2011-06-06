У секті лікували рак прикладанням журналу

У Новосибірську затримано керівника місцевого відділення секти «Алля Аят», якому пред`явили звинувачення в шахрайстві. За даними обласного управління МВС, жертвами практики цілительства у секті, стали чотири людини.



Загиблі страждали онкологічними захворюваннями, але їм заборонялося звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. Суть лікування полягала в читанні спеціальних текстів і прикладанні до хворих місць журналу «Зірка селища».

У повідомленні інформагентства про затриманого лідера секти йдеться в чоловічому роді, а видання Life News відзначає, що мова йде про жінку на ім`я Ніна Абдуллаєва, яка до того ж є дружиною засновника секти.

За даними програми «Вести», адепти секти вважають найбільш корисними друковані варіанти журналу, але можна використовувати і комп`ютерні роздруківки. На сайті організації наводяться інструкції з використання журналу. Зокрема зазначається, що при читанні видання відбуваються «структурні зміни в ДНК завдяки чому змінюється фізичний рівень і відкривається Свідомість Людини» (збережено написання оригіналу - прим.ред.).

Секта «Алля Аят» була створена в Казахстані в 1990 році, коли її засновник Фархат Абдуллаєв заявив, що він «посланець позаземних сил». Відповідно до його навчання «алля», що уйгурською «немовля», «істота, повністю відкрита вібраціям усього чистого і світлого». Друга частина назви - «аят» - символізує одночасно вірш сури Корану і енергетичний потік від Сонця, яким нібито може керувати Абдуллаєв.

У Казахстані діяльність «Алля Аят» була заборонена в 2008 році після того, як кілька послідовників секти спробували спалити себе, щоб відправитися на Сонце з метою зцілення. В результаті всі вони були госпіталізовані з симптомами гострого психічного розладу.

Тим не менш, послідовники Абдуллаєва стверджують, що відділення цієї структури продовжують діяти в Казахстані, а також у Росії, США, Німеччині та країнах Балтії. За відомостями Life News, центри оздоровлення «Алля Аят» працюють, крім Новосибірська, в Омську і Москві.

lenta.ru