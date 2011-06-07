Щоб довго жити, слід підтримувати хороші стосунки

Подібна робоча обстановка подарує довге життя. До таких висновків прийшли співробітники Тель-Авівського університету. Як показало дослідження, найбільший вплив робочого середовища і наявності підтримки з боку соціуму з погляду ризику смерті виявлявся на вікову групу 38-43 років.

Проте учені обмовляються: подібний ефект не реєструвався, якщо у розрахунок бралися стосунки керівника і підлеглого. А ось люди, самостійно приймаючі рішення на роботі, у свою чергу, вигравали від позитивних відносин із співробітниками. Це продовжувало їм життя. Дані результати були отримані в ході 20-літнього дослідження. Як об`єкти дослідження експерти зібрали групу з 820 добровольців. Всі вони працювали в найбільших компаніях у галузі фінансів, страхування, комунальних послуг, охорони здоров`я і виробництва з 8-годинним робочим графіком.

Щоб оцінити вплив стосунків на роботі на тривалість життя, фахівці відзначали рівні холестерину, глюкози в крові, артеріальний тиск, індекс маси тіла. Плюс фіксувалася інформація про вживання алкоголю, куріння, симптоми депресії, тривоги і минулі госпіталізації. Так, люди, що одержували підтримку на роботі, частіше мали показники в межах норми.

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