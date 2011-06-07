Чим корисний коричневий цукор
Мінеральний комплекс + мінімум калорій
Багато хто не може уявити раціон без цукру, проте для здоров`я і фігури цукор є шкідливим. Як же зменшити шкідливу дію цього продукту?
За словами дієтологів, необхідно просто замінити білий цукор на тростинний коричневий. Менш калорійним вважається коричневий цукор в порівняння з білим цукром. У день можна з`їдати без збитку для фігури по 40 грамів.
Мінеральний комплекс міститься в тростинному цукрі. Вітаміни, що містяться в ньому, рослинні волокна допомагають правильно працювати системі травлення.
Коричневий цукор достатньо корисний. Цукор багато хто включає в свій щоденний раціон. Дієтологи рекомендують вживати коричневий цукор, бо він не пошкодить фігуру.
У тростинному цукрі міститься фосфор, кальцій, цинк, магній, калій, залізо, які необхідні для організму людини.