Чим корисний коричневий цукор

Багато хто не може уявити раціон без цукру, проте для здоров`я і фігури цукор є шкідливим. Як же зменшити шкідливу дію цього продукту?

За словами дієтологів, необхідно просто замінити білий цукор на тростинний коричневий. Менш калорійним вважається коричневий цукор в порівняння з білим цукром. У день можна з`їдати без збитку для фігури по 40 грамів.

Мінеральний комплекс міститься в тростинному цукрі. Вітаміни, що містяться в ньому, рослинні волокна допомагають правильно працювати системі травлення.

Коричневий цукор достатньо корисний. Цукор багато хто включає в свій щоденний раціон. Дієтологи рекомендують вживати коричневий цукор, бо він не пошкодить фігуру.

У тростинному цукрі міститься фосфор, кальцій, цинк, магній, калій, залізо, які необхідні для організму людини.

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