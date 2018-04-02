Скільки важить сімейне щастя

У чому причина загадкового перетворення Попелюшки в гарбуз і як з цим боротися? Він одружився, і через кілька років виросло пивне черевце. Вона вийшла заміж, і через кілька років улюблені джинси довелося віддати молодшій сестрі. Звичайна історія – всім відомо, що одружені люди швидше набирають вагу. У чому ж причина такого загадкового перетворення Попелюшки в гарбуз і як з цим боротися? Що ж відбувається, чому саме в сімейному житті люди швидше починають набирати вагу?

По-перше, після заміжжя у жінки пропадає стимул виглядати на всі сто щодня – вона вже знайшла свого обранця, і може зітхнути вільно.

По-друге, з віком знижується вироблення колагену, шкіра опускається, з`являються зморшки.

По-третє, наступна подія після весілля – народження дітей. А після пологів буває дуже важко позбавитися набраного за час вагітності жиру.

По-четверте, жінки визначально товщі за чоловіків – так розпорядилася еволюція. Наш жіночий організм влаштований таким чином, що ми накопичуємо жир. Раніше, до винаходу мікрохвильовок, спагетті і піци, це було необхідно для виживання і продовження роду. Сьогодні цей біологічний механізм нам тільки заважає.

По-п`яте, сьогодні жителі мегаполісів так вимотуються, що віддають перевагу горизонтальному відпочинку в стилі «втомлений тюлень на березі» – на дивані перед телевізором або, в крайньому випадку, біля комп`ютера.

Крім всього цього, є ще і невблаганні закони біології: з віком зменшується м`язова маса, знижується швидкість обміну речовин – кожні десять років на 5%. Таким чином в 35 років ви спалюєте в день на 100 калорій менше, ніж в 20, а в 45 вже на 200 калорій менше. Ніяких булочок і тістечок, а ви все одно наберете в рік 4 кіло.

Як же підстебнути цей засинаючий метаболізм? Забудьте про чарівні пігулки або супер-тренажери, які масажуватимуть вас уві сні і непомітно спалювати жир – все це казки для ледачих. Щоб з`ясувати, як боротися із зайвою вагою, давайте підемо від осоружного і перерахуємо шість найпоширеніших помилок, які є причиною повільного метаболізму.

НЕ ТРЕБА: сліпо вірити вагам

Чим менше м`язів, тим менше калорій ви витрачаєте. Метаболізм у м`язі і метаболізм в жирі істотно розрізняються, і м`яз вимагає для своєї роботи втричі більше калорій. Таким чином, якщо в співвідношенні «жир і м`язи» переважує жир, у такому разі необхідно відкоректувати дієту і збільшити фізичне навантаження, інакше ви почнете швидко набирати вагу.

ТРЕБА: скласти індивідуальну програму схуднення

НЕ ТРЕБА: виснажливих дієт і голодівок

Зганяючи жир на надзвукових швидкостях, ви вводите організм в режим «голодівка». Тим самим ви надриваєте всі системи організму, по-друге знижуєте швидкість обміну речовин на 25%. Споживаючи менше 900 калорій в день, ви примушуєте організм поглинати дорогоцінну м`язову тканину, тому обмін речовин ще більше сповільнюється.

ТРЕБА: скидати кілограми поволі.

Додайте до своєї аскетичної дієти в 900 калорій ще хоч би 400-500, і ви все одно худнутимете, але при цьому швидкість обміну речовин знизиться лише на 5%. Не забувайте про білкову їжу: курка, риба, яловичина. Білок містить лейцин, а ця амінокислота не дасть організму, що худне, пустити у витрату м`язову тканину. Знежирене молоко так само може допомогти: якщо після тренування ви випиваєте кілька чашок молока, то, по-перше, м`язів буде більше, по-друге, ви спалите більше жиру.

НЕ ТРЕБА: голодувати до полудня

Багато жінок відмовляються від сніданку вранці, тому що увечері щільно вечеряють. Або зранку вирішують, що час починати нове життя, тому нічого не їдять до обіду, опісля голод бере своє, і вони упевнено навертають, переконуючи себе, що із завтрашнього дня все зміниться. Ті, хто пропускає сніданок або дотримується дієти з раннього ранку, здійснюють все ту ж помилку, пов`язану з обміном речовин. Вони їдять настільки мало, що організм не прокидається і обмін речовин просто не запускається. Так само не включається і центр задоволення в мозку, який фіксує наповнення шлунку їжею.

ТРЕБА: Більше вранці!

Пам`ятайте картинку: дві панночки, одна тонша, інша товща, стоять з табличками на грудях. У першої написано: щільно снідаю. У другої: щільно вечеряю. Це правда: ті, хто їсть не вранці, а увечері, товщі на 30%! Річ у тому, що після щільного сніданку вранці протягом дня ви споживаєте на 100-200 калорій менше. При цьому уранішні калорії згорають на благо вашого організму, а вечірні залишаються з вами: на стегнах, сідницях, животі.

НЕ ТРЕБА: Мало спати і багато нервувати

Наше життя до спокою не розташовує. Проте не забувайте про те, що в ситуації постійного стресу йде вироблення кортизолу, гормону стресу. Саме він (а не недолік вашої сили волі) винен в тому, що вам постійно хочеться плову, картоплі фрі або беляшів, а не салату з кульбаби. Причому калорії з цієї їжі організм відправляє в ділянку, де колись була ваша талія. Отже, є все-таки велика частка правди в старому жарті: «це не живіт, дорога, це грудка нервів!». Плюс ще і недолік сну. Якщо ви спите не більше п`яти годин на добу, то в порівнянні з тими, хто уриває собі сім годин, років за п`ятнадцять ви наберете... 15 кілограм. Чому? Винні ті ж гормони: недолік сну збільшує вироблення грелину, гормону, стимулюючого апетит, і знижує вироблення гормону ситості лептину. Тому, коли ви втомлюєтеся, вас так тягне на цукерочки, печиво, чіпси і піцу.

ТРЕБА: Більше спати, трохи менше нервувати

Віддавайте подушці і ковдрі мінімум 7 годин, запам`ятайте цю цифру. Чим більше ви спите, тим менше у вас буде проблем із зайвою вагою. А щоб хоч ненабагато забути про проблеми, просто надягайте кросівки і відправляйтеся на прогулянку в парк або ліс. Навчіться відпочивати і відключатися. Ви ж і самі знаєте, що з прогулянки ви повернетеся відпочилим і розрум`яненим. І життя видасться не таким вже похмурим.

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