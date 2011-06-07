У Польщі - перший випадок зараження кишковою бактерією
11:38, 07 червня 2011Зарубіжні новини
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Ще у двох людей - симптоми
Санітарна інспекція Польщі підтвердила, що в країні зафіксований перший випадок зараження штамом бактерії E.сoli, повідомляє Бі-бі-сі.
Бактерія виявлена у 29-річної жінки кілька днів тому. Жінка приїхала з Німеччини, де вона постійно живе. Жінка потрапила до лікарні 23 травня.
У тій же лікарні у Великопольському воєводстві перебувають двоє чоловіків з симптомами кишкової інфекції.
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