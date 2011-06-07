У Польщі - перший випадок зараження кишковою бактерією

Санітарна інспекція Польщі підтвердила, що в країні зафіксований перший випадок зараження штамом бактерії E.сoli, повідомляє Бі-бі-сі.

Бактерія виявлена у 29-річної жінки кілька днів тому. Жінка приїхала з Німеччини, де вона постійно живе. Жінка потрапила до лікарні 23 травня.

У тій же лікарні у Великопольському воєводстві перебувають двоє чоловіків з симптомами кишкової інфекції.