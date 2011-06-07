Як правильно вибирати зубну пасту?
Використовувати під контролем
Професійні зубні пасти використовуються для глибокого вибілювання, чищення зубів, поліровки. До складу паст входить речовина на основі перекису водню, проте в звичайні зубні пасти її не додають.
Професійні пасти слід використовувати під контролем стоматолога. Великою різноманітністю відрізняються лікувально-профілактичні пасти.
У їх складі містяться екстракти, вітаміни, настої лікарських рослин. Зубні пасти з рослинними травами мають протизапальні властивості, а також зменшують кровоточивість ясен, покращують обмінні процеси.
Зубні пасти, у складі яких є ферменти, розчиняють м`який зубний наліт, залишки їжі. Окрім цього, такі пасти радять використовувати в лікуванні захворювань пародонту.
Украй небезпечно постійно використовувати вибілюючі зубні пасти, які протипоказані при хворобах пародонту.