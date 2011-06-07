Думки про калорійні продукти зменшують апетит

Якщо ви хочете скинути вагу, переконайте себе в тому, що всі споживані вами продукти висококалорійні. Це дозволить зменшити показники "гормону голоду", знижуючи апетит, радить Алія Скам з Йельського університету.

Вона разом з колегами давала 46 здоровим добровольцям один і той же молочний коктейль, що містить 380 калорій. При цьому комусь казали, що цей напій - низькокалорійний вибір, а комусь, що це, навпаки, висококалорійний коктейль. Група учених також оцінила рівень грелину – гормону, що вивільняється шлунком, коли людина голодна. Вимір проводився до і після того, як добровольці випивали молочний напій. Отже, сплеск показників грелину фіксувався за 30 хвилин до прийому їжі, і повертається в рамки норми після їжі.

При цьому добровольці, які думали, що вони потурали собі, випиваючи молочний коктейль, демонстрували значно більше зниження показників рівня грелину в порівнянні з тими, хто думав, ніби споживав менше калорій. Автори дослідження припускають: лише думка про з`їдену нездорову їжу здатна пригнічувати відчуття голоду і, можливо, справитися з переїданням.

newsland.ru