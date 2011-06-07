Як зняти нервову напругу

Нервова напруга виникає у кожного третього міського жителя.

При нервовій напрузі істотно знижується працездатність, зникає сон, виникає апатія і з`являється постійне відчуття безвиході, яке заважає жити. Через деякий час такий стан переходить в хронічну форму і страждає вже гормональний фон і імунна система, тобто організм відкриває широко двері різним вірусам і хворобам. Звідси виникають постійні застуди, серцево-судинні захворювання і т.д. Що казати про зовнішність – випадає волосся, синяки і мішки під очима, тьмяний колір шкіри?

Перші ознаки нервової напруги:

- втрата активності і енергії;

- постійне відчуття незручності;

- труднощі зі сном;

- дратівливість без причини;

- відчуженість.

Найпростішим способом боротьби з таким станом є біг або інші заняття спортом. Можна записатися на танці. Будь-які заняття спортом допоможуть справитися із стресами і нервовою напругою, оскільки будь-яка фізична активність приводить до підвищення рівня ендорфінів – гормонів радості і щастя.

Зняти напругу допомагає і медитація, яка зараз дуже популярна серед зірок шоу-бізнесу.

Навчіться відпочивати і перемикатися з легкістю з однієї справи на іншу. Подивіться на дітей, яким невідоме поняття «Нервова напруга», вчіться у них. Після роботи не варто думати про справи постійно, як тільки ви надягаєте домашні тапочки і затишний халат, думайте тільки про свій затишок.

Позбавитися нервової напруги допомагає правильне харчування і прийом вітамінів.

newsland.ru