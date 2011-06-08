Чим небезпечна локшина швидкого приготування

У локшині швидкого приготування, зробленій в Китаї, виявлена небезпечна речовина. На початку цього місяця професор Лінь Чуньхон з Аграрного університету на півдні КНР в пробах локшини виявила діетилгексилфталат. Це речовина органічного походження використовується для надання гнучкості пластмасі. Результати дослідження були опубліковані в китайському журналі «Наука про харчування». Лінь і її команда виявили діетилгексилфталат (викликає ракові захворювання і безпліддя) в більш ніж половині проб. При цьому в деяких зразках вміст речовини перевищив стандарт безпеки харчування в 100 разів. Дослідники вважають, що речовина потрапила в локшину з упаковки, але експерт у галузі охорони здоров`я Чень Ю-Мін висловив сумнів із цього приводу.

Професор Чень Ю-Мін, Університет Сунь Ятсена: «Швидше за все, діетилгексилфталат був доданий для поліпшення консистенції продукту. Упаковка для їжі зазвичай стабільна і не виділяє різні речовини».

Дослідник Лінь Чуньхон відзначає, що її відкриття було засноване на пробах, узятих в жовтні минулого року.

ntdtv.ru