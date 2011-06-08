Зелений чай збільшує кількість імунних клітин

Один з компонентів зеленого чаю збільшує в організмі кількість імунних клітин, що відповідає за запобігання аутоімунних реакцій, передає Compulenta з посиланням на прес-службу Орегонського університету.

За імунітет в нашому організмі відповідає безліч клітин. Їхня чітка і збалансована робота забезпечують нам своєчасний захист від вторгнення чужинців (бактерій, вірусів та інших патогенів). Але, виконуючи свої охоронні функції, імунна система не повинна зачіпати власні клітини організму. А саме це і відбувається при всіляких аутоімунних захворюваннях, від простої алергії до деяких варіантів діабету і бічного аміотрофічного склерозу.

За здатність відрізняти «своїх» від «чужих» в імунітеті відповідає спеціальний механізм, частиною якого є так звані T-регуляторні лімфоцити. Їхня функція - стримувати імунну реакцію (запалення і т. д.) в розумних рамках. У свою чергу, роботу цих клітин на молекулярному рівні регулюють фактори транскрипції (білки, які контролюють синтез матричної РНК на ДНК) і процеси метилювання ДНК. Останні належать до особливого типу регуляції активності генів. Метилювання ДНК - це така «косметична» процедура, але у неї є далекосяжні наслідки: нуклеотидна послідовність гена не змінюється, при цьому на самі нуклеотиди навішуються метильні залишки.

У статті, опублікованій в журналі Immunology Letters, вчені повідомляють, що у мишей під дією поліфенолу EGCG спостерігалося збільшення кількості регуляторних Т-клітин у лімфатичних вузлах і селезінці. За даними дослідників, цей компонент чаю інгібує фермент, метіліруют ДНК гена одного з важливих факторів транскрипції, Fox3, від якого залежить перетворення попередників регуляторних Т-клітин у зрілі, повноцінні Т-лімфоцити. Таке метилювання пригнічує активність цього гена, але в присутності EGCG чинник транскрипції починає інтенсивно синтезуватися, і в результаті утворюється більше Т-лімфоцитів.

Наступною метою авторів роботи спроба запобігти або загальмувати розвиток аутоімунних захворювань за допомогою EGCG.

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