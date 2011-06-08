Гранатовий сік - від стресу

Сік граната допомагає впоратися з робочим стресом. Сік дозволяє зменшити частоту серцебиття і поліпшити робочий настрій.

Учені стежили за групою добровольців, які випивали щодня протягом двох тижнів по 500 мл соку, передає meddaily.ru. На початку і в кінці дослідження фіксувалася частота пульсу, а також заповнювався запитальник, метою якого було з`ясувати емоційний настрій і ставлення до роботи.

У результаті виявилось, що переважна більшість добровольців, що пили сік, до кінця заявленого терміну повідомляли про поліпшення емоційного стану. Також підвищувалася активність, фіксувався більший ентузіазм у відношенні до роботи і знижений пульс.

Крім того, експерти приписують гранатовому соку протиракові властивості, здатність боротися з хворобами серця і процесом старіння. Весь секрет криється у високій концентрації антиоксидантів.

focus.ua