Механізм "материнського прокляття" пов'язаний з чоловічим безпліддям

Біологи з Університету Монаша (Австралія) та Університету Уппсали (Швеція) виявили перші реальні свідчення «материнського прокляття» і його зв`язок з чоловічим безпліддям, викликаним генетичними мутаціями в мітохондрії, передає Compulenta з посиланням на Medical Express.

Усі тварини мають два геноми - ядерний і мітохондріальний, які працюють разом, однак успадковуються по-різному. Ядерний геном передається від обох батьків, а мітохондріальний - від матері. Як наслідок, мітохондрія, передана чоловікові, виявляється в еволюційному глухому куті. Але чоловік може отримати і зміни у мітохондріальних генах, які здатні негативно позначитися на здоров`ї. Саме це і називається «материнським прокляттям».

У ході дослідження фахівці виділили мітохондріальну ДНК у плодових мушок з п`яти різних країн і перенесли її групі мушок, що мали ідентичні ядерні геноми. Зміни мітохондріальних геномів у самок торкнулися тільки семи генів, зате у самців - 1 172 гена, включаючи 300 тих, що в основному впливають на яєчка або на залози, що виробляють сперму.

Оскільки геном плодових мушок дуже схожий на людський, така ж мутація може бути пов`язана з безпліддям у чоловіків, підсумовують учені.

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