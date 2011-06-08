Мазь із курячого яйця лікує грибок шкіри
12:16, 08 червня 2011Зарубіжні новини
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...алергічні висипання, екзему
Ця мазь лікує грибкові захворювання, алергічні висипання на шкірі, екзему...
У півлітрову скляну банку вилити 50 г столового 3-процентного оцту і одне куряче яйце.
Все це гарненько перемішати дерев`яною ложкою.
Поставити на добу в прохолодне місце, але не в холодильник і не на балкон.
Через добу покласти в цю суміш 100 г несолоного вершкового масла, а якщо ця мазь призначається дітям, то 200 г і ще раз залишити на добу.
Мазь готова. Трохи пече.
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