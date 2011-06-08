Мазь із курячого яйця лікує грибок шкіри

Ця мазь лікує грибкові захворювання, алергічні висипання на шкірі, екзему...

У півлітрову скляну банку вилити 50 г столового 3-процентного оцту і одне куряче яйце.

Все це гарненько перемішати дерев`яною ложкою.

Поставити на добу в прохолодне місце, але не в холодильник і не на балкон.

Через добу покласти в цю суміш 100 г несолоного вершкового масла, а якщо ця мазь призначається дітям, то 200 г і ще раз залишити на добу.

Мазь готова. Трохи пече.

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