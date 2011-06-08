З вантажівок візьмуть більше грошей за забруднення довкілля і шум

Європарламент схвалив нові збори з вантажних автомобілів за забруднення довкілля і шум.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на засіданні Європарламенту 7 червня в Страсбурзі.

За проект доповіді Саїда Ель ХАДРАУЇ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Бельгія) висловилися 505 депутатів, проти – 141, утрималися – 17.

Згідно з прийнятим рішенням, додаткові збори з вантажівок застосовуватимуться на всіх автострадах Європи. При цьому в цілому рівень зборів з вантажівок зросте в середньому на 3-4 центи за кілометр з вантажівки.

Певні пільги одержать власники нових вантажівок.

Так, вантажівки стандарту EURO V будуть звільнені від сплати додаткових зборів до 1 січня 2014 року, а стандарту EURO VI – до 1 січня 2018 року.

Величина дорожніх зборів може змінюватися залежно від часу проїзду вантажівок з метою скоротити кількість вантажівок на дорогах у години пік.

Директива також припускає, що Єврокомісія публікуватиме список зборів і час їх застосування.

Депутати підтримали декларування міністерствами фінансів доходів від дорожніх зборів і визначили, що ці гроші мають реінвестуватися в розвиток транспортної інфраструктури різних видів транспорту.

При цьому 15% одержаних коштів мають вкладатися в трансєвропейські проекти.