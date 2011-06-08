У Росії петрушку зарахували до наркотиків

Росспоживнагляд включив петрушку кучеряву в список рослин, що містять сильнодіючі наркотичні і отруйні речовини.

Санітарне відомство включило в список не всю петрушку, а тільки її плоди, з яких можна приготувати небезпечне для здоров`я людини масло.

Разом з петрушкою кучерявою список небезпечних рослин поповнили ще 17 представників флори, зокрема лобода монетна, плоскуха члениста, колоцинт і два види лепехи: злаковий і болотний.

Всього на даний момент в цьому списку 352 види рослин.

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