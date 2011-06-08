У Росії петрушку зарахували до наркотиків
13:12, 08 червня 2011Зарубіжні новини
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А ще лободу, лепеху...
Росспоживнагляд включив петрушку кучеряву в список рослин, що містять сильнодіючі наркотичні і отруйні речовини.
Санітарне відомство включило в список не всю петрушку, а тільки її плоди, з яких можна приготувати небезпечне для здоров`я людини масло.
Разом з петрушкою кучерявою список небезпечних рослин поповнили ще 17 представників флори, зокрема лобода монетна, плоскуха члениста, колоцинт і два види лепехи: злаковий і болотний.
Всього на даний момент в цьому списку 352 види рослин.
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