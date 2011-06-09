Який тип нервової системи у вашої дитини?

Психологи виділяють чотири темпераменти: холеричний, сангвінічний, флегматичний і меланхолійний.

Проте в чистому вигляді темперамент зустрічається украй рідко. Найчастіше, в кожній дитині зустрічаються риси різних типів і говорити можна лише про переважання тих або інших рис.

Властивості нервової системи - сила, рухливість, врівноваженість - достатньо чітко виявляються в зовнішній поведінці.

Діти з сильним типом нервової системи можуть відносно довго і напружено працювати або грати. У них, як правило, високий емоційний тонус, стійка - в межах вікових можливостей - увага, хороша здатність орієнтуватися в незвичній ситуації. Ці діти можуть порівняно швидко переключатися на новий вид діяльності, у них високий темп і інтенсивність роботи.

Діти із слабким типом нервової системи, навпаки, частіше мляві, повільні у всіх діях. Вони поволі включаються в роботу, довго переключаються і відновлюються. Вони працюють поволі, темп і інтенсивність також невисокі.

Слабкість і інертність нервової системи можуть бути спадковими, але їх причиною може бути і поганий стан здоров`я, і перевтома, і емоційні стреси.

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