Нова пломба в зубі небезпечна для здоров'я

Нові пломби з сріблястими металами протипоказані вагітним жінкам, оскільки можуть завдати шкоди здоров`ю дитини.

Американське Управління по контролю за харчовими продуктами і лікарськими препаратами (FDA) повідомило, що сріблясті метали, використовувані в стоматології для пломбування зубів, містять ртуть, яка може викликати проблеми із здоров`ям у немовлят, що знаходяться в утробі матері.

Вони стверджують, що існує потенційний ризик для здоров`я при носінні пломб, що містять ртуть. Планується введення жорсткіших обмежень для випуску препаратів, що містять ртуть, пише sunhome.ru.

На підтвердження цього на офіційному сайті FDA з`явилася інформація про те, що суміші для пломбування зубів, які містять ртуть, можуть викликати нейротоксичний вплив на нервову систему немовляти, що розвивається в утробі матері.

На думку фахівців, вагітним жінкам, що мають проблеми із зубами, у жодному випадку не варто відмовлятися від візитів до стоматолога і пломбування зубів.

Оскільки вони мають один з найвищих ризиків виникнення стоматологічних захворювань.

e-news.com.ua