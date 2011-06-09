Обруч формує талію
11:43, 09 червня 2011Зарубіжні новини
0
Упорядковує роботу кишечника
Поговоримо зараз про один з найефективніших способів зробити свою талію стрункішою – це обручі для схуднення.
Напевно, кожній дівчині доводилося мати справу з обручем, який вона частенько любила крутити, будучи ще дівчам. Тільки, якщо в дитинстві ми відносилися до нього, як до забави, то подорослішавши, розуміємо його дійсне призначення. Обручі для схуднення – найдоступніший спортивний тренажер, який не вимагає спеціальних навиків і умов для занять, до того ж, він не має протипоказань. Його застосування вирішує немало проблем:
упорядковує роботу кишечника
зміцнює м`язи живота і спини
сприяє схудненню і формуванню талії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter