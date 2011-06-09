Обруч формує талію

Поговоримо зараз про один з найефективніших способів зробити свою талію стрункішою – це обручі для схуднення.

Напевно, кожній дівчині доводилося мати справу з обручем, який вона частенько любила крутити, будучи ще дівчам. Тільки, якщо в дитинстві ми відносилися до нього, як до забави, то подорослішавши, розуміємо його дійсне призначення. Обручі для схуднення – найдоступніший спортивний тренажер, який не вимагає спеціальних навиків і умов для занять, до того ж, він не має протипоказань. Його застосування вирішує немало проблем:

упорядковує роботу кишечника

зміцнює м`язи живота і спини

сприяє схудненню і формуванню талії.

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