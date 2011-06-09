Що вилікує гомассіо
Компонентів повинно бути 7
Гомассіо - це спеціальна приправа, яка готується з прянощів з додаванням солі.
Рецепт на 0,5-літрову банку:
Сім`я льону — 2 аптечних пачки по 100 г
Сім`я кропу — 1 столова ложка.
Сім`я коріандру — 1 ст. ложка.
Сім`я тмину — 1 ст. ложка.
Лавровий лист — 3 листи.
Запашна гвоздика — 3 штучки.
Просіяна через сито кам`яна (або морська) сіль — 1 — 2 чайних ложечки (брати на смак).
Всі складові, окрім солі, розмолоти невеликими порціями, зсипати в глибоку тарілку або емальовану каструльку, додати сіль, добре перемішати і висипати в 0,5-літрову банку, закривши її.
Приймати по 1 чайній ложці 3 рази на день до їжі.
Очищає шлунок, печінку, кров, нейтралізує кислотність крові. Компонентів в гомассіо повинно бути сім (7)!