Що вилікує гомассіо

Гомассіо - це спеціальна приправа, яка готується з прянощів з додаванням солі.

Рецепт на 0,5-літрову банку:

Сім`я льону — 2 аптечних пачки по 100 г

Сім`я кропу — 1 столова ложка.

Сім`я коріандру — 1 ст. ложка.

Сім`я тмину — 1 ст. ложка.

Лавровий лист — 3 листи.

Запашна гвоздика — 3 штучки.

Просіяна через сито кам`яна (або морська) сіль — 1 — 2 чайних ложечки (брати на смак).

Всі складові, окрім солі, розмолоти невеликими порціями, зсипати в глибоку тарілку або емальовану каструльку, додати сіль, добре перемішати і висипати в 0,5-літрову банку, закривши її.

Приймати по 1 чайній ложці 3 рази на день до їжі.

Очищає шлунок, печінку, кров, нейтралізує кислотність крові. Компонентів в гомассіо повинно бути сім (7)!

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