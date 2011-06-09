Щоб дитина не отруїлася на відпочинку

Якщо у вашої дитини з`явилися такі симптоми, як нудота, блювота, діарея, сильно болить живіт, млявість, то, якнайшвидше необхідно зробити повне промивання шлунку. Самим краще цього не робити, оскільки промивання шлунку проводиться за допомогою зонда, а він застосовний лише в медичних установах.

Загальні поради:

- Ніколи не купуйте малознайомі продукти сумнівного походження. Природно, що багато що хочеться спробувати, але по можливості уникайте цього. Купуйте їжу тільки в перевірених місцях.

- Кожного разу перед їдою ретельно мийте руки з милом.

- На пляжі не купуйте у рознощиків будь-яких делікатесів.

- Про всяк випадок тримайте завжди при собі упаковку активованого вугілля і пляшку чистої води.

- Не дозволяйте дитині знаходитися на сонці без головного убору. Між іншим, вас це теж торкається.

- Не сидіть під розжареними променями сонця. Прагніть приходити на пляж рано вранці і займати місця під навісами. Якщо ви задалися метою придбати бронзову засмагу, то ви її і так одержите. Для цього абсолютно необов`язково постійно підставляти своє тіло під ультрафіолетові промені. Купаючись, ви всі також справно загоряєте.

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