У Німеччині кількість жертв кишкової палички досягла 27 осіб

У Німеччині кількість загиблих від кишкової палички E. coli досягла 27 осіб.

Про це повідомили сьогодні представники влади країни.

При цьому, за даними німецького Інституту Роберта Коха, 18 осіб померли від тяжких ниркових ускладнень, 8 – були заражені бактерією, проте не мали більш серйозних симптомів.

В Інституті також відзначають, що станом на сьогодні всі загиблі від палички – жінки.

Джерело зараження, як і раніше, так ще і не виявлене.