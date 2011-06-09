У Литві підвищили пенсійний вік до 65 років

Сейм Литви прийняв поправки до закону про державне соціальне пенсійне страхування і державне страхування пенсій через старість, які передбачають підвищення пенсійного віку і встановлюють однаковий вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок - 65 років.

Як передає РІА «Новости», за закон проголосували 60 членів Сейму, 42 були проти, 12 парламентаріїв утрималися.

На даний час у Литві жінки виходять на пенсію в 60 років, а чоловіки - в 62 роки і шість місяців.

Згідно з прийнятими поправками, вік виходу на пенсію з 1 січня наступного року поступово підвищуватиметься - для жінок на чотири місяці за рік, для чоловіків - на два місяці за рік, поки не досягне встановленого пенсійного віку в 65 років. Тобто, в 2012 році пенсія через старість призначатиметься жінкам, що досягли віку 60 років і чотирьох місяців, і чоловікам у віці 62 років і восьми місяців. Таким чином до 2026 року чоловіки і жінки виходитимуть на пенсію по досягненню 65 років.

Частково пенсійна реформа в Литві була проведена в 2004 році.

Необхідність проведення нинішнього етапу реформи була викликана зростанням дефіциту державного фонду страхування і зменшенням чисельності працездатного населення. У 2010 році дефіцит бюджету держфонду становив 2,781 мільярда литів (805 мільйонів євро).

У пояснювальній записці до правового акту наголошується, що ці поправки в довгостроковому періоді допоможуть зменшити вплив демографічної ситуації на стійкість державної фінансової системи соціального страхування.

За прогнозами Eurostat в області демографії, до 2060 року число жителів Литви скоротиться до 2,5 мільйона осіб. Крім того, число громадян працездатного віку (15-64 років) скоротиться з 58,6 до 41,4%, кількість літніх людей (від 65 років) збільшиться більш, ніж удвічі, з 16 до 32,7%.