У паростах буряка виявлено новий різновид бактерії E.coli

У Нідерландах у паростках буряка виявлено новий різновид бактерії E.coli, котра, як показали результати лабораторних аналізів, є менш небезпечною.

У зв`язку з цим влада Нідерландів відкликала свою продукцію з трьох країн, повідомляє радіо «Свобода».

За інформацією представників Міністерства охорони здоров`я Німеччини, кількість померлих внаслідок інфікування бактерією E.coli зросло до 29. У четвер ще троє людей померло від кишкового захворювання, викликаного зараженням смертоносною бактерією.