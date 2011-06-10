У Таїланді виявлена ​​бактерія ЕНЕС в плодах авокадо, привезених з Європи. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров`я країни.

"Бактерія була виявлена ​​в партії авокадо, привезеної з Європи, - йдеться в повідомленні тайського МОЗ. - На отримання остаточних результатів дослідження знадобиться від трьох до п`яти днів".

Влада поспішили заспокоїти громадян тим, що існує кілька видів палички ЕНЕС і поки невідомо, чи є знайдена бактерія аналогічної збудника епідемії в Європі. Людям не забороняється вживати в їжу свіжі фрукти і овочі, але слід ретельно мити їх або піддавати термічній обробці, уточнили в міністерстві.

У Європі кількість заражених гострою кишковою інфекцією, викликаної паличкою ЕНЕС, досягло 2500 чоловік, 29 з них померли.

ami-tass.ru