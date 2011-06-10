Смертельну бактерію виявлено ​​в авокадо
Привезли з Європи
У Таїланді виявлена бактерія ЕНЕС в плодах авокадо, привезених з Європи. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров`я країни.
"Бактерія була виявлена в партії авокадо, привезеної з Європи, - йдеться в повідомленні тайського МОЗ. - На отримання остаточних результатів дослідження знадобиться від трьох до п`яти днів".
Влада поспішили заспокоїти громадян тим, що існує кілька видів палички ЕНЕС і поки невідомо, чи є знайдена бактерія аналогічної збудника епідемії в Європі. Людям не забороняється вживати в їжу свіжі фрукти і овочі, але слід ретельно мити їх або піддавати термічній обробці, уточнили в міністерстві.
У Європі кількість заражених гострою кишковою інфекцією, викликаної паличкою ЕНЕС, досягло 2500 чоловік, 29 з них померли.